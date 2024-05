Det er god fart i aksjemarkedet igjen etter minikorreksjonen i april, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sin ukesrapport.

«Litt lavere inflasjon og en sterk inntjeningssesong bidrar til at aksjer når nye «all time highs», men at korreksjonen ble kortvarig var heller ikke overaskende. De fundamentale forholdene favoriserer aksjer», påpeker de.

Det nærmer seg nå slutten på en sterk kvartalsesong i USA.

«Resultatene i USA slår forventningene i alle hovedsektorene på S&P 500. Det ser ut som vi ender med en inntjeningsvekst på 6-7 prosent. Tar vi ut effekten av to store oppkjøp i helsesektoren, som trekker ned inntjeningen i helsesektoren kraftig, ender vi opp på 10 prosent», skriver Nordea-strategene.

Ingen handelskrig

USAs president Joe Biden har lenge blitt sett på som langt mer handelsvennlig enn sin konkurrent Donald Trump. Tidligere denne uken kom det imidlertid meldinger om flere heftige økninger i tollsatsene på høyteknologiske varer fra Kina.

Bruce og Bernhardsen påpeker at disse imidlertid ikke skremmer markedet, med god grunn.

«Tolløkningene rammer et lite utvalg av kinesiske varer som amerikanerne handler lite av og er neppe starten på en handelskrig. Trumps foreslåtte tolløkninger derimot har potensiale til å utløse en handelskrig», skriver de.

«Bidens tollpolitikk må i hovedsak sees i lys av hans mål om å gjøre USA til en vinner på grønn energi. Gjennom subsidier og skattefordeler har han gitt stor støtte til denne typen industri med håp om at den skal vokse seg stor og konkurransedyktig. Men for at det skal lykkes må han beskytte denne industrien mot det han ser på som statsstøttet billig import fra Kina», påpeker strategene.