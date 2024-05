Børsene styrkes i Tokyo og Shanghai

I kjølvannet av forrige ukes oppgang på Wall Street, stiger de asiatiske børsene bredt mandag.

I Japan stiger Nikke 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,82 prosent.

Både Shanghai Composite i Kina og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,44 prosent, mens Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,64 prosent.

I India er Nifty 50 opp 0,16 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0, 63 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned marginale 0,06 prosent.

Renter og boligmarked

Mandag morgen holder Kina sine 1- og 5-årige referanserenter LPR (loan prime rate) uendret på henholdsvis 3,45 og 3,95 prosent. Den 5-årige LPR er referanserenten for boliglån.

Og Kina tar nå grep for å redde boligmarkedet i landet. Fredag meldte de at de blant annet fjerner minimumsgrensen på boliglånsrenter og reduserer egenkapitalkrav.

Beijing oppfordrer også lokale myndigheter til å kjøpe opp boliger til «fornuftige» priser og tilby de til rimelige priser til folket

Kinesiske myndigheter har også satt av 450 millioner kroner i ytterligere støtte til statseide selskaper, slik at det blir mulig for dem å kjøpe usolgte leiligheter. Dette skal hjelpe utviklere å skaffe mer finansiering for å fullføre byggingen av forhåndssolgte eiendommer.