Kvinner er klokest på børs

Et morsomt poeng er at Fidelity foretok en annen undersøkelse i 2017 hvor kun ni prosent av kvinnene trodde de kunne få en bedre avkastning enn menn! Nettopp denne ydmyke tilgangen til investering kan være en viktig grunn til at kvinner investerer klokere enn menn.





Her er hemmelighetene

Fidelity fremhever spesielt forskjellig syn på risikovilje mellom kjønnene. Kvinner er langt mindre villige til å hoppe på risikobetonte trender enn menn. Disse trendene kan by på høy avkastning, men de resulterer altfor ofte i tap. I 2022 kvantifiserte Wells Fargo dette i en analyse og fastslo at kvinnene kun tok 82 prosent av den risiko menn tok, men fikk likevel en høyere risikojustert avkastning enn menn.

Kvinner handler ikke aksjer så ofte som menn. Uten å trekke paralleller til en hyperaktiv trader fra det politiske miljøet her hjemme, så har mange menn en tendens til å kjøpe og selge aksjer ofte. Det er normalt ikke å anbefale. Jeg tenker på Warren Buffett, som skal ha uttalt at «min foretrukne investeringshorisont er livstid». Kvinner tenker kvalitet over kvantitet og har mer is i magen enn menn når det stormer på finansmarkedene. En analyse fra Hargreaves Lansdown viste at kvinner handler 49 prosent mindre hyppig enn menn.

Kvinner er nok mer skeptiske til overskrifter som «denne aksjen kan gå treganger’n»

En tredje årsak som fremføres er at kvinner er mindre «verdensmestre» enn menn og lytter mer til råd fra eksperter. Det resulterer i at de er bedre til å spre risiko og unngå svært risikable investeringer. Kvinner er nok mer skeptiske til overskrifter som «denne aksjen kan gå treganger’n», holder seg til sikrere investeringer og beholder aksjene lenger. Kvinner har også en høyere andel av investeringene i fond og stoler mindre på egne kvalifikasjoner enn hva menn gjør.





Fortsatt flest menn som investerer

Det er solid overvekt av menn på aksjemarkedet, og menn sitter på klart de største formuene: kvinner utgjør kun 30 prosent av antallet aksjonærer og sitter på 20 prosent av aksjeformuen. Men kvinnene er kommet for fullt, og flere og flere begynner å investere i ung alder. Hos Nordnet i Norge var andelen av kvinner 14 prosent i 2014, mens den er 25 prosent i 2024. AksjeNorge utga en oversikt på kvinnedagen som viser at i 2023 entret like mange kvinner som menn aksjemarkedet. Det var historisk. Oversikten viser at siden 2015 har 72.000 kvinner og 166.000 menn begynt å handle aksjer.

Så aksjemarkedet er fortsatt ganske mannsdominert, og menn sitter på de største formuene, men kvinnene er de klokeste. Kan vi lære av hverandre?

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets