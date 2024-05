Det seneste året har det vært full fart i bitcoin der bitcoin-kursen steget med nesten 149 prosent og handles til 66.919 dollar pr. mynt. Dette er likevel noe tilbake fra rekordnivået i mars, der bitcoin bikket 73.800 dollar til ny all-time high.

Oppgangen fikk en boost etter at det amerikanske finanstilsynet (SEC) godkjente ti forskjellige bitcoin-ETF-er i januar, noe som gjør at tradisjonelle finansgiganter som BlackRock og Fidelity kan tilby krypto til sine kunder. Oppgangen i bitcoin har også smittet over på andre kryptovalutaer som ethereum og solana.

Nye tall fra Pitchbook viser at globale ventureselskaper også har kastet seg over den siste interessen i kryptovaluta, der ferske tall viser at de investerte 2,4 milliarder dollar i kryptoselskaper i løpet av årets tre første måneder, tilsvarende 25,6 milliarder kroner.

Dette er opp fra 1,7 milliarder de tre siste månedene i 2023.

Det er likevel langt fra nivåene man så i første kvartal 2022, der globale ventureselskaper investerte 11,1 milliarder dollar i kryptoselskaper. Det skriver Reuters mandag morgen.

«Kryptoindustrien er fortsatt i tidlig stadie, og det er mye rom for vekst og innovasjon» sa Pitchbooks senioranalytiker Robert Le i en rapport, der han legger til:

«Med mindre det skjer en stor nedgang i markedet, forventer vi at volumet og tempoet i investeringene vil fortsette å øke gjennom året».