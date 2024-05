Her hjemme holder Oslo Børs stengt mandag i forbindelse med andre pinsedag, men i USA holder børsene åpent som normalt.

I førhandelen ble alle de tre toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones handlet relativt flatt før åpning.

Etter 5 minutters handel handles S&P 500 og Nasdaq opp henholdsvis 0,12 og 0,36 prosent, mens Dow Jones er ned 0,14 prosent.

Utviklingen skjer etter at Dow Jones-indeksen passerte 40.000 poeng for første gang forrige uke.

Analysesjef Tom Lee i Fundstrat Global Advisors, sier ifølge CNBC at alt ligger til rette for at oppgangen skal fortsette, i hvert fall på kort sikt.

«Som sagt tidligere i måneden så venter vi at markedet vil skifte fra fear of May til buy in May, og etter hvert som ukene har gått så har dette vært tilfellet. Vi venter at dette vil fortsette inn i neste uke også», sier han.

Øker guiding

Storbanken JPMorgan Chase la frem ny guiding før børsåpning mandag, der det nå ventes netto renteinntekter på 91 milliarder dollar i 2024, ekskludert Markets-divisjonen.

Det nye anslaget kommer i fordbindelse med bankens kapitalmarkedsdag som gjennomføres mandag. Anslaget for årets netto renteinntekter ble sist oppjusert i april, da til 89 milliarder dollar.

I tillegg oppjusteres ventede kostnader i år til 92 milliarder dollar. JPMorgan-aksjen stiger 0,36 prosent i åpningen.

Samtidig stiger Nvidia-aksjen 2,5 prosent. Selskapet legger frem kvartalstall onsdag og flere analytikere har oppjustert kursmålene på aksjen i forkant av rapporten, hvor det pekes på at aksjen kan stige 30 prosent fra nåværende nivåer, ifølge CNBC.

Nvidia-aksjen har tett på doblet seg i verdi så langt i år og er opp over 200 prosent det siste året.