Den ikoniske sjømatrestaurantkjeden Red Lobster søkte søndag om konkursbeskyttelse gjennom en Capter 11-prosess, ifølge Bloomberg.

Det Florida-baserte selskapet sier selv at det har eiendeler og gjeld begge på henholdsvis mellom 1 og 10 milliarder dollar.

Red Lobster vil etter planen overlate kontrollen av selskapet til kreditorene, ledet av Fortress Investment Group som har besluttet å spytte inn 100 millioner dollar i finansiering for å drive selskapet gjennom konkursprosessen.

Restaurantkjeden har slitt i flere år og har hatt en nedgang i antall besøkende gjester på rundt 30 prosent siden 2019.

Selv om driften har vist tegn til bedring siden pandemien, har salget falt bratt det siste året, ifølge konsernsjef Jonathan Tibus. Selskapet hadde et tap på 76 millioner dollar i 2023.

Bloomberg skriver videre at selskapet har blitt rammet av inflasjonspress, høyere ansattekostnader, leasing-kostnader over markedspris i tillegg til en «spis alt du kan»-kampanje på reker som har slått helt feil.

I mai 2023 endret restaurantkjeden deres «Ultimate Endless Shrimp»-kampanje fra å være midlertidig til å bli et permanent tilbud. For 20 dollar kunne gjestene spise så mye reker de ville. Det anslås at tilbudet har kostet kjeden 11 millioner dollar.