Grayscale-sjefen går av

Michael Sonnenshein har ifølge Financial Times trukket seg som adm. direktør for amerikanske Grayscale Investments, som er en av verdens største forvaltere av kryptovaluta.

I august blir han erstattet av Peter Mintzberg, nåværende global leder for strategi for aktiva- og formuesforvaltning i Goldman Sachs, opplyser avisen.

Sonnenshein begynte i Grayscale i 2014 for å hjelpe til med å bygge opp bitcoin-investeringsfondet, og han har vært adm, direktør siden 2021. Ifølge en uttalelse fra selskapet går Sonnenshein av for å «følge andre interesser.»

Hard konkurranse

Ifølge Financial Times kommer avgangen samtidig med at Grayscale møter hard konkurranse i markedet for børsnoterte fond som investerer direkte i bitcoin, såkalte bitcoin-ETFer.

Grayscale vant en avgjørende rettssak i fjor som banet vei for Securities and Exchange Commission til å godkjenne børsnoterte kryptofond i januar, etter år med avslag. Godkjenningen tillot også Grayscale å konvertere sitt bitcoin-fond til en ETF, men forspranget har sakte blitt redusert. Rivaler som Fidelity, Ark og BlackRock har satt lavere avgifter, og Grayscales gebyr på 1,5 prosent er nå det høyeste på markedet.

Kunder av Grayscales kyrptoportefølje har tatt ut mer enn 17 milliarder dollar siden januar, og de forvaltede aktivaene har falt til rundt 19,4 milliarder dollar, ifølge Morningstar. BlackRocks bitcoin-ETF har samtidig vokst til 18,4 milliarder dollar.

Vil lansere ethereum-ETF

«Peter er en eksepsjonell strategisk leder med global ekspertise på tvers av de mest fremtredende forvalterne, noe som er kritisk mens vi posisjonerer Grayscale for sin neste vekstfase,» sa Barry Silbert, administrerende direktør for Digital Currency Group, som eier Grayscale.

Grayscale driver også et ethereum-fond på 9 milliarder dollar og er en av flere forvaltere som søker å lansere en ethereum-ETF. SEC står overfor frister denne uken for å avgjøre om de skal godkjenne to av disse ethereum-ETF-søknadene.