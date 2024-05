Ny rekord for Nasdaq Composite

Der Oslo Børs holdt stengt for andre pinsedag mandag, har nøkkelindeksene i USA holdt åpent.

Ved stengetid på Wall Street så indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones endte ned 0,5 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte dagen opp 0,7 prosent til 16.794 poeng, en ny toppnotering.

Dow Jones-indeksen passerte 40.000 poeng for første gang forrige uke, men faller altså litt tilbake.

Analysesjef Tom Lee i Fundstrat Global Advisors, sa tidligere på dagen ifølge CNBC at alt ligger til rette for at oppgangen skulle fortsette, i hvert fall på kort sikt.

«Som sagt tidligere i måneden så venter vi at markedet vil skifte fra fear of May til buy in May, og etter hvert som ukene har gått så har dette vært tilfellet. Vi venter at dette vil fortsette inn i neste uke også», sier han.

Nvidia-aksjen steg 2,5 prosent i løpet av dagen, etter at flere analytikere har oppjustert aksjen i forkant av kvartalsrapporten, som blir lagt frem på onsdag.

Nvidia-aksjen har tett på doblet seg i verdi så langt i år og er opp over 200 prosent det siste året.