Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Hans Christian Holst tjente seg søkkrik på sangria i USA . Nå vil han sammen med den verdenskjente artisten Bebe Rexha gjøre det samme med cava.

Cavaen blir laget i Spania og markedsført under navnet Provocativo. Målet er å selge for 180 millioner kroner det neste året, og over 360 millioner kroner i 2025.

På bare fem dager er to nye prisrekorder satt i sørlandsbyen Risør. En strandbolig er solgt for 19 millioner kroner, som gjør boligen til den dyreste omsatt i byen noen gang.

Samtidig er en bryggeeiendom solgt for 15,7 millioner, som gir tidenes høyeste kvadratmeterpris i Risør. Begge eiendommene er kjøpt som fritidsbolig.

Den belgiske supergründeren Robert Taub har tatt to selskaper på Euronext og Nasdaq . Nå har han kjøpt ut eierne i det norske medtech-selskapet Palion Medical.

Palion har utviklet et medisinsk instrument for å hjelpe pasienter med kronisk migrene eller klasehodepine. Daniel Bratbak, nevrolog og gründer i Palion, sier eierskiftet er en god løsning, og at det gir økt sjanse for å lykkes.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om årets ekleste eventyr. Torsdag ble staten og bøndene enige om hvor mye mer penger bøndene skal få. Bøndene krevde 3,9 milliarder kroner, staten tilbød 2,6 milliarder, og partene ble enige om rundt 3 milliarder.

Tar man med alt staten gir til bøndene, kommer vi til nesten 800.000 kroner pr. bonde, som det nå er 37.000 av. Det er snilt av oss andre. Takknemlige er de likevel ikke, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

Envipco Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Havila Shipping, NorAm Drilling (pres. onsdag)

Makro:

Norge: Norges Bank månedsbalanse april, kl. 10.00

Australia: Forbrukertillit mai, kl. 02.30

Australia: RBA referat rentemøte, kl. 03.30

Danmark: BNP 1. kv. foreløpig, kl. 08.00

Sverige: Kapasitetsutnyttelse 1. kv., kl. 08.00

ØMU: Driftsbalanse mars, kl. 10.00

ØMU: Handelsbalanse mars, kl. 11.00

UK: CBI industritrender mai, kl. 12.00

Canada: KPI april, kl. 14.30

Annet:

Golden Energy Offshore Services: Ekskl. 20:1-aksjespleis

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Kid, Webstep

Ordinær generalforsamling:

AutoStore Holdings, BW Energy, Havila Shipping, Icelandic Salmon