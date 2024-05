Børsene i Sydney og Hongkong faller

Det er lite oppgang å spore på børsene i Asia tirsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei marginale 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

Shanghai Composite i Kina er derimot ned 0,41 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 2,05 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,59 prosent.

Nifty 50 i India går tilbake 0,14 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,38 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,07 prosent etter at investorer i natt vurderte referatet fra landets sentralbankmøte i mai. Det viste at Reserve Bank of Australia (RBA) vurderte å heve rentene på grunn av høyere inflasjonsrisiko.