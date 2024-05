Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at Nasdaq-indeksen steg til ny all-time high mandag, drevet av sterke prestasjoner fra flere teknologigiganter, inkludert Nvidia.

«Få selskaper har vært mer omtalt de siste to årene enn Nvidia, takket være deres banebrytende teknologi og sterke finansielle resultater. Selskapet har økt i verdi med nesten 500 prosent i perioden og er nå verdens tredje største børsnoterte selskap. Hvorvidt denne oppturen vil fortsette, gjenstår å se», skriver han, og påpeker at Nvidia leverer sine førstekvartalstall i morgen, noe som vil gi ytterligere innsikt i selskapets fremtidige vekstpotensial.

Berntsen påpeker også at pilene på børsene i Asia pekte nedover i natt, og at det dermed er liten drahjelp å få fra den regioen i dag.

Asia

Det er lite oppgang å spore på børsene i Asia tirsdag morgen. I Japan stiger Nikkei marginale 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

Shanghai Composite i Kina er derimot ned 0,41 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 2,05 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,59 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,07 prosent etter at investorer i natt vurderte referatet fra landets sentralbankmøte i mai. Det viste at Reserve Bank of Australia (RBA) vurderte å heve rentene på grunn av høyere inflasjonsrisiko.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,55 prosent til 83,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,60 prosent til 79,32 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Brent er altså marginalt ned sammenlignet med nivået ved stengetid på Oslo Børs torsdag før langhelgen.

Oljeprisen presses ned i tråd med forventninger om at fortsatt høy inflasjon i USA og høyere renter vil dempe etterspørsel fra både forbrukere og industrien, skriver Reuters. Federal Reserve uttalte mandag at de venter på flere tegn på avtagende inflasjon før de vurderer rentekutt.

– Frykt for svakere etterspørsel fører til salg ettersom utsiktene til Fed-renten er mer i det fjerne, sier analytiker Toshitaka Tazawa i Fujitomi Securities til Reuters.

Gjennom helgen var oljeprisen relativt upåvirket til tross for økt geopolitisk spenning etter flere ukrainske droneangrep på russiske raffinerier, et nytt Houthi-angrep i Rødehavet og helikopterulykken som førte til at den iranske presidenten Ebrahim Raisi omkom mandag.

Ellers vil markedsaktører rette fokus mot OPEC+-møtet 1. juni som vil sette gruppens forsyningspolitikk for andre halvår.

Wall Street

Nasdaq Composite avsluttet ukens første handelsdag med en ny all-time high opp 0,7 prosent til 16.794. Den brede S&P 500-indeksen steg 0,1 prosent, mens industritunge Dow Jones endte ned 0,5 prosent.

Analysesjef Tom Lee i Fundstrat Global Advisors, sa tidligere på dagen ifølge CNBC at alt ligger til rette for at oppgangen skulle fortsette, i hvert fall på kort sikt.

«Som sagt tidligere i måneden så venter vi at markedet vil skifte fra fear of May til buy in May, og etter hvert som ukene har gått så har dette vært tilfellet. Vi venter at dette vil fortsette inn i neste uke også», sier han.

Nvidia-aksjen steg 2,5 prosent i løpet av dagen, etter at flere analytikere har oppjustert aksjen i forkant av kvartalsrapporten, som blir lagt frem på onsdag.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs lå flatt lenge, men hentet seg inn i innspurten og endte opp 0,5 prosent.