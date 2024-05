Oslo Børs åpner i grønt tirsdag. En time etter handelen startet står hovedindeksen opp 0,63 prosent til 1.425,28. Det er ny all-time high-notering intradag for Oslo-børsen.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,55 prosent til 83,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,60 prosent til 79,32 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Brent er altså marginalt ned sammenlignet med nivået ved stengetid på Oslo Børs torsdag før langhelgen.

Oljeprisen presses ned i tråd med forventninger om at fortsatt høy inflasjon i USA og høyere renter vil dempe etterspørsel fra både forbrukere og industrien, skriver Reuters. Federal Reserve uttalte mandag at de venter på flere tegn på avtagende inflasjon før de vurderer rentekutt.

– Frykt for svakere etterspørsel fører til salg ettersom utsiktene til Fed-renten er mer i det fjerne, sier analytiker Toshitaka Tazawa i Fujitomi Securities til Reuters.

Gjennom helgen var oljeprisen relativt upåvirket til tross for økt geopolitisk spenning etter flere ukrainske droneangrep på russiske raffinerier, et nytt Houthi-angrep i Rødehavet og helikopterulykken som førte til at den iranske presidenten Ebrahim Raisi omkom mandag.

Ellers vil markedsaktører rette fokus mot OPEC+-møtet 1. juni som vil sette gruppens forsyningspolitikk for andre halvår.

Bevegelser

Hexagon Composites' datterselskap Hexagon Agility signerte i februar 2024 en treårig forlengelse av en avtale med UPS i februar 2024 for levering av drivstoffsystemer til lastebiler. Under den forlengede avtalen har Hexagon Agility mottatt nye ordrer verdt til sammen 57,7 millioner dollar for levering av RNG- drivstoffsystemer. Aksjen stiger 4,6 prosent.