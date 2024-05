Wall Streets største pessimist er blitt optimist

En av Wall Streets mest kjente ansikter, Morgan Stanleys sjef for aksjestrategi, Mike Wilson, har løftet sine estimater for S&P 500. Dermed har han etter lang tid som «bear» blitt «bull».

I desember 2022 anbefalte Wilson ifølge Fortune å «shorte» S&P 500 etter et forferdelig år, da indeksen vaka rundt 3,800 nivået. Spådommen var at S&P 500 skulle falle videre til 3,000-3,300 i første kvartal 2023.

Tidligere i år har Wilson gjentatte ganger spådd S&P 500 til 4,500, ifølge Bloomberg . Senest i mars uttalte han: «Mange har hevet utsiktene på grunn av høye multipler. Vi gjør ikke det.» Da var indeksen rundt 12 prosent høyere enn Wilsons spådommer.

Etter å ha gått glipp av et kjemperally, med alle hovedindeksene på all-time high, har sjefsstrategen nå hevet juni 2025 kursmålet på S&P 500 til 5,400 som «base case», to prosent høyere enn dagens nivåer. Wilson ser for seg en P/E-multippel på 19 for 12 måneder; EPS for juni 2026 på 283 dollar. Wilsons «bear case» er 4,200, en 21 prosent nedgang fra dagens 5,303 nivå.

Deutsche Bank har også hevet sitt kursmål for slutten av 2024 for indeksen til 5,500 fra 5,100.