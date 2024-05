Investeringsbankene er splittet om Kina

Store investeringsbanker er uenige om spådommene for kinesiske aksjer. På den ene siden er Goldman Sachs, UBS Group og HSBC optimistiske, mens Morgan Stanley og JPMorgan er pessimistiske, skriver South China Morning Post.

iShares MSCI China ETF er i skrivende stund opp 15,46 prosent i år, mens Hang Seng er opp 14,49 prosent så langt i år.

Optimistene

Avisen skriver at Goldman Sachs har løftet utsiktene for både MSCI China Index og CSI 300 Index, grunnet en avtakende sannsynlighet for en «tail risk»-begivenhet, altså at noe veldig usannsynlig inntreffer, samt optimisme rundt inntjening.

HSBC påpeker at kinesiske aksjer i Hongkong handles til en P/E som er lavere enn femårsgjennomsnittet. Den tror aksjemarkedet vil dra nytte av fallende renter og kjøp fra fastlands-Kina.

UBS forventer at kinesiske aksjer vil redusere rabatten til andre fremvoksende markeder under Xi Jinpings «felles velstand»-initiativ. Banken påpeker at det kan være lurt å vente og vurdere effekten av de nylige redningstiltakene for eiendomsmarkedet, som kan starte en bredbasert oppgang i forbruk og aksjer.

Pessimistene

Morgan Stanley mener derimot at inntjeningsveksten for kinesiske selskaper vil være skuffende i 2024 og 2025. Prognosene deres for selskaper i MSCI China Index er 14 prosent under konsensus på grunn av svak nominell økonomisk vekst og utsikter til en svekket yuan.

JPMorgan Privat Bank anbefaler ifølge avisen å selge kinesiske aksjer, spesielt offshore-aksjer, på grunn av mangel på meningsfull politisk endring som kan gjenopprette investortillit. Banken tror oppgangen stort sett er over, drevet av likviditetsstrømmer uten fundamental økonomisk forbedring.