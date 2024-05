(Saken oppdateres)

De tre toneangivende indeksene på Wall Street var alle på vei nedover en periode kort tid etter børsåpning tirsdag, men etter en drøy halvtimes handel ser det slik ut:

Industritunge Dow Jones er opp 0,1 prosent.

Brede S&P 500 er uendret.

Teknologitunge Nasdaq faller 0,14 prosent.

Fryktindeksen VIX er opp 0,9 prosent til 12,26 poeng. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,40.

En halvtime før børsåpning pekte førhandelen på Wall Street bare mot små utslag for Dow Jones og S&P 500, og en nedgang på rundt 0,2 prosent for Nasdaq.

Mandag, mens blant annet Oslo Børs holdt stengt, markerte Nasdaq-indeksen seg med å stige til ny toppnotering, mens S&P 500 steg forsiktig og Dow Jones falt.

Macy's banket analytikerne

Varehuskjeden Macy's har fremlagt førstekvartalstall tirsdag. Den justerte inntjeningen kom inn på 0,27 dollar pr. aksje, som ifølge Bloomberg var omtrent dobbelt så høyt som ventet blant analytikere. CNBC oppgir 0,15 dollar pr. aksje som konsensus. Samtidig har Macy's oppjustert helårsguidingen fra minst 2,45 til minst 2,55 dollar pr. aksje.

De justerte inntektene kom imidlertid inn under forventningene. Rapporten viser 4,85 milliarder dollar, mens konsensus lå på 4,86 milliarder, ifølge CNBC.

En liten time før børsåpning tirsdag var Macy's-aksjen opp drøyt 3 prosent i førhandelen. En halvtime etter børsåpning er aksjen opp rundt 1 prosent.

Dagen før dagen

Manges øyne er nå rettet mot tech-giganten Nvidias kvartalstall onsdag kveld. I forkant av tallene har flere analytikere oppjustert aksjen, enda den allerede er opp nærmere 100 prosent i år – og opp 200 prosent det seneste året.

Nylig viste Bloombergs oversikt at 61 av 68 analytikere har en kjøpsanbefaling for Nvidia-aksjen før kvartalstallene – med et gjennomsnittlig kursmål på 1.018 dollar. Analytikerne estimerer at den såkalte AI-bjellesauen økte omsetningen med 243 prosent i første kvartal.

Mandag steg Nvidia-aksjen 2,5 prosent. En halvtime etter åpning på Wall Street tirsdag handles den rundt 940 dollar, ned snaut 1 prosent.

Palo Alto Networks var aksjen med størst kursutslag i førhandelen tirsdag, ifølge Bloomberg – med et kursfall på 8,5 prosent på det meste.

Selskapet, som leverer sikkerhetsprogramvare, har varslet at inntektene i inneværende kvartal vil bli på 2,15–2,17 milliarder dollar, mens analytikernes forventning ligger i den høye enden av dette intervallet, ifølge nyhetsbyrået.

Etter børsåpning er aksjen ned rundt 5 prosent.