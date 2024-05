Donald Trumps selskap, Trump Media and Technology Group ($DJT) har kunngjort årets første kvartalsrapport.

Selskapet rapporterte et tap på 327,6 millioner dollar i første kvartal. En betydelig del av dette tapet, 311 millioner dollar, var listet som ikke-kontante utgifter knyttet til fusjonen med Digital World Acquisition Corp, et spesialoppkjøpsselskap (SPAC).

SPACs, også kjent som blankosjekk-selskaper, er selskaper som opprettes med formålet å skaffe kapital gjennom en børsnotering for å senere kjøpe et eksisterende selskap.

Det store gapet mellom inntektene og resultatet er altså knyttet til fusjonen. Disse kostnadene kan inkludere en rekke poster som avskrivninger, aksjebasert kompensasjon og andre fusjonsrelaterte kostnader som ikke involverer faktiske kontantutlegg, men som påvirker regnskapsmessige resultater.

Aksjen er opp rundt 0,56 prosent til 48,65 i førhandelen.

Inntektene havnet på 770 500 dollar, en nedgang fra 1,1 millioner dollar året før. Selskapet understreker at fokuset er på langsiktig produktutvikling fremfor kvartalvise inntekter. For første kvartal i fjor rapporterte selskapet om et tap på 210 300 dollar.

Revisoren til selskapet måtte tidligere i måneden avvise massive anklager om svindel fra SEC. Det førte til forsinkelser av kvartalsrapporten. DJT har tidligere byttet ut minst to andre revisorer, en trakk seg i juli 2023 og en annen som ble terminert av styret i mars.