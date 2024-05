Rentekostnader har passert forsvarsutgifter i USAs statsbudsjett

USA har lenge hatt verdens største forsvarsbudsjett, og i år vil utgiftene nærme seg 900 milliarder dollar. Men disse utgiftene blir raskt overskygget av den raskest voksende delen av de føderale utbetalingene: rentebetalinger på statsgjelden.

I de første sju månedene av regnskapsåret 2024, som begynte i oktober i fjor, utgjorde netto rentebetalinger 514 milliarder dollar, noe som overgår forsvaret med 20 milliarder dollar. Budsjettanalytikere tror at denne trenden vil fortsette, noe som vil gjøre 2024 til det første året noensinne hvor USA vil bruke mer på rentebetalinger enn på nasjonalt forsvar, skriver Yahoo Finance.

For bare to år siden var renteutbetalinger den syvende største føderale utgiftskategorien, etter trygdeordninger, andre helseprogrammer, bistand, nasjonalt forsvar, Medicare og utdanning.

Nå er renter den tredje største utgiftsposten etter trygdeordninger og helse, og det er ikke fordi noen av de andre programmene krymper. Derimot er renteutgiftene i 2024 41 prosent høyere enn i 2023, samtidig de fleste offentlige utgifter vokser beskjedent fra år til år

To hovedårsaker

Renteutgiftene øker av to åpenbare grunner:

Den første er at de årlige underskuddene har eksplodert, noe som har ført til at nasjonen sitter igjen med en gigantisk statsgjeld på 34,6 billioner dollar, 156 prosent høyere enn statsgjelden ved utgangen av 2010.

På 1990-tallet var det gjennomsnittlige føderale underskuddet 138 milliarder dollar per år. På 2000-tallet var det 318 milliarder dollar. På 2010-tallet var det på 829 milliarder dollar. Siden 2020 har det årlige underskuddet økt til 2,24 billioner dollar, hovedsakelig på grunn av pandemirelaterte stimulansetiltak i 2020 og 2021. Prognosen for 2024 er et underskudd på 1,5 billioner dollar.

I prosent av BNP har det årlige underskuddet nesten doblet seg på bare 10 år, fra 2,8 prosent i 2014 til anslagsvis 5,3 prosent i 2024 - det er altså mye mer lån å betale renter på.

Staten betaler også mer for å låne, ettersom rentene har skutt i været de siste to årene. I likhet med forbrukere som kjøper bolig og bil, nyter staten godt av billige lån når rentene er lave, og bærer en tyngre byrde når rentene er høye.

Fra 2010 til 2021 var den gjennomsnittlige renten på alle statspapirer som ble solgt til publikum, bare 2,1 prosent, noe som bidro til å holde de totale renteutbetalingene på et håndterbart nivå.

Men i 2022 begynte Federal Reserve å heve rentene for å temme inflasjonen, og staten betaler nå en gjennomsnittsrente på 3,3 prosent. Så mengden lånte penger fortsetter å øke, og kostnadene ved å låne disse pengene stiger også.