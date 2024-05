Carlyle Group henter 2,8 milliarder dollar til Japan-fokusert oppkjøpsfond

Den amerikanske PE-giganten Carlyle Group sa tirsdag at de hadde hentet 430 milliarder yen (2,8 milliarder dollar) til sitt femte oppkjøpsfond i Japan, skriver Reuters. Sterk etterspørsel og støtte fra innenlandske og globale investorer bidro til at det ble samlet inn nesten 70 prosent mer kapital enn til det forrige fondet, sier Carlyle i en uttalelse.

Carlyle startet innsamlingen for mindre enn ett år siden, og den endelige størrelsen oversteg det planlagte taket på 400 milliarder yen når man tar hensyn til forpliktelser fra firmaet og dets tilknyttede selskaper, sier Kazuhiro Yamada, medansvarlig for Carlyle Japan.

Det er attraktivt å finansiere lånefinansierte oppkjøp i Japan, og det er mange muligheter for selskaper som er i ferd med å skifte ut ledelsen, ønsker å selge virksomhet som ikke tilhører kjernevirksomheten, eller som er åpne for å bli kjøpt opp, sa Yamada:

– 400 milliarder er et stort tall, men det er ikke for stort ut fra den etterspørselen vi ser i markedet i dag.

Det nye fondet vil konsentrere seg om transaksjoner med egenkapitalinvesteringer på mellom 20 og 50 milliarder yen, men vil også selektivt gjøre større oppkjøp.

Attraktivt marked

Etableringen av Carlyles Japan-fond er et tegn på økt interesse for Japan fra globale investorer, ettersom en billig yen, et sterkt aksjemarked og politiske tiltak for å forbedre selskapsstyringen gjør aksjer og andre eiendeler i Japan mer attraktive.

Private equity-støttede fusjoner og oppkjøp i Japan utgjorde rekordhøye 35,5 milliarder dollar i 2023, og hadde økt jevnt og trutt i antall i det foregående tiåret, viser LSEG-data.

Carlyle har per dags dato rundt 30 avtaler i sin japanske pipeline, og planlegger å ansette ni nye medarbeidere til sitt nåværende lokale team på 25 personer for å holde tritt med den nye fondssyklusen, sier Yamada.

Om lag 70 prosent av investorene i Carlyles nye Japan-fond er ikke-japanere, sammenlignet med 60 prosent i det forrige fondet.