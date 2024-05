Bernt Berg-Nielsen, forvalter i Stolt Explorer, har klokkertro på bull-marked i sommer. Han ser flere tegn til at man burde være positiv til aksjemarkedet det kommende halvåret.

Et definerende element for Berg-Nielsen er resultatsesongen i USA, der 78 prosent av selskapene har slått forventningene, mens det historiske snittet er på 74. Samtidig ser det ut til at analytikerne nå oppjusterer estimatene for andre kvartal, der de vanligvis nedjusterer.

Norske bedrifter virker å ha gitt opp kronekursen. Det viser SpareBank 1 SR-Banks nye konjunkturbarometer.

Mer enn 70 prosent av bedriftene planlegger for at kronen forblir like svak som nå det neste året, og 18 prosent planlegger for en enda svakere krone. Samtidig er det bare 9 prosent av bedriftene som har tjent på svakere krone, mens 38 prosent har fått svakere lønnsomhet.

Investor Frode Teigen har nå aksjer for mer enn 5 milliarder kroner, blant annet etter en firedobling av pengene i tørrlastrederiet Belships.

Den Egersund-baserte milliardæren har også truffet godt med investeringene i landbasert lakseoppdrett. Fjord Line har derimot vært en katastrofe.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Statsbygg, som siden 2018 har brukt 250 millioner kroner på å utrede hva som skal skje med Nationaltheatret.

Det enkleste er å jevne bygget med jorden og bygge noe helt nytt, men av kulturpolitiske grunner kan man ikke det. Vi tror den beste, billigste og raskeste løsningen er å beholde det gamle bygget og pøse inn penger på oppgraderinger. Det kan bli bra, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

Bouvet: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Cool Company: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00

Edda Wind: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Eidesvik Offshore: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Seacrest Petroleo: Kl. 07.00 webcast

Selvaag Bolig: Kl. 07.00, Høyres Hus kl. 08.30, webcast

Golden Ocean Group: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 15.00

ADS Maritime Holding, Energeia, Nordic Halibut

Resultat pr. 2. kv.:

Benchmark Holdings: Kl. 08.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 09.00, webcast