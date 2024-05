Cool Company første kvartal

Cool Company Ltd. har presentert tall for første kvartal 2024. LNG-selskapet som er notert både på Oslo børs og i New York, faller 1,75 prosent til 129,5 kroner pr. aksje.

Rederiet hadde inntekter på 88,1 millioner dollar, en nedgang fra 98,65 millioner i samme periode fra fjoråret.

Selskapet peker på at skipet «Kool Husky» hadde et kort fravær grunnet overgang til ny charteravtale og lavere flytende rate på et annet fartøy. Flåteutnyttelsen havnet på 95 prosent, sammenlignet med 97 prosent for fjerde kvartal 2023.

Driftsresultatet havnet på 36,81 millioner dollar, sammenlignet med 22,41 millioner dollar i fjerde kvartal 2023. Økningen er hovedsakelig knyttet til urealiserte verdiøkninger på selskapets renteswaps.

Time Charter Equivalent Earnings («TCE») havnet på 77.200 dollar per dag for første kvartal, sammenlignet med 87.300 dollar per dag for fjerde kvartal.

Utbytte for kvartalet havnet på 0,41 dollar per aksje, som skal utbetales 31. mai.

«Første kvartal var et overgangskvartal for både markedet og CoolCo etter at vintersesongen på den nordlige halvkule sluttet tidlig, og to av CoolCos fartøy leverte inn til nye charteravtaler,» kommenterte Richard Tyrell, Adm. dir.

Cool Company sikret en 14-årig charteravtale med GAIL (India) Limited i løpet av andre kvartal 2024 for ett av de to moderne MEGA LNG-fartøyene under bygging hos Hyundai-Samho, som forventes å starte driften i slutten av året.