Fredriksens Golden Ocean la også frem tall tirsdag morgen og selskapet fortsetter å slå markedet på drift både i capesize- og panamax-segmentene. Første kvartal 2024 ble det nest beste første kvartalet i selskapets historie. Aksjen faller dog 2,1 prosent til 163,50 kroner.

Eidesvik Offshore hadde en kraftig vekst i omsetning og driftsresultat i årets første kvartal, og betaler nå også utbytte. Aksjen bykser 5,4 prosent til 16,82 kroner.

Selvaag Bolig faller 2,4 prosent på sine tall. – Salget i første kvartal var det beste siden første kvartal 2022, sier adm. direktør Sverre Molvik. Resten var imidlertid ikke like lystig lesning.

Driftsresultatet til Cool Company endte på 44,1 millioner dollar, sammenlignet med 52 millioner dollar i samme periode i 2023. Aksjen faller 4 prosent til 126,50 kroner.

Bouvet hadde driftsinntekter på rett over 1 milliard kroner i kvartalet. Driftsresultatet i perioden endte på 135 millioner, opp fra 131,6 millioner i fjor. Aksjen stiger 3,8 prosent til 65,00 kroner.

Nigeria-trøbbel

Odfjell Drilling har sikret ytterligere 1,3 milliarder kroner i Nordsjøen. Samtidig øker Fearnley Securities kursmålet fra 59 til 72 kroner. Aksjen går frem 6,4 prosent til 53,30 kroner.

Et brennhett marked, mener Fearnley Securities, som oppjusterer kursmålet på offshoreaksjen DOF fra 93,00 til 115,00 kroner. Aksjen er opp 2,3 prosent til 90,95 kroner.

Carnegie nedgraderer Dolphin Drilling til hold etter utviklingen i Nigeria. Kursmålet settes til 6,00 kroner pr. aksje, ned fra 9,00 kroner. Aksjen svekkes 10,8 prosent til 4,91 kroner. Meglerhuset påpeker faren for at den midlertidige forføyningen kan gå ut over kontrakten selskapet har i India.

Selskapets største aksjonær er Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard ETC, som eier rundt 17 prosent av selskapet. Spetalen sitter også i styret sammen med sin kompanjong Martin Nes.

Ellers kan vi ta med at Aker Horizons faller hele 11,2 prosent til 3,34 kroner pr. aksje.