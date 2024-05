Sendte Sverige-indeks ned 8 prosent – får 830 millioner i bot

Investeringsbanken Citi fikk i dag flere bøter på totalt 61,6 millioner pund, omlag 830 millioner norske kroner, fra britiske regulatorer, skriver CNBC. Perioden strekker seg mellom 1. april 2018 og 31. mai 2022.

Bakgrunnen for bøtene var mangel på risikohåndteringen av trading, særlig «fat-finger trading», altså når man ved et uhell legger inn en feilaktig ordre i markedet. Bankens talskvinne, Victoria Durman, uttalte at feilen ble identifisert og korrigert innen få minutter.

Sendte Sverige-indeks ned 8 prosent

Den 2. mai 2022, var det en erfaren trader i Citi som hadde en «fat-finger» trade, som resulterte i en 1,4 milliarder dollar ordre som ble utført på europeiske børser. Det førte til et såkalt «flash crash».

Sveriges referanseindeks OMX Stockholm 30, falt nesten 8 prosent, men hentet inn det meste av tapene og endte dagen ned 1,9 prosent. Stoxx Europe 600-indeksen var ned 3 prosent, men stengte ned 1,5 prosent.

Citi har akseptert boten og har implementert tiltak for å styrke sine systemer og kontroller for å sikre overholdelse av regelverket.

Denne boten er en av de største for kontrollbrudd i Storbritannia siden den globale finanskrisen i 2008-2009.