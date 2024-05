Nedgang på Oslo Børs: Rally i biotek-aksje

Etter en ny dag med rekordnoteringer tirsdag ligger Oslo Børs an til fall onsdag ettermiddag.

Fallet skjer parallelt med at oljeprisene synker. Juli-kontrakten for Brent-oljen er ned 1,1 prosent til 82,00 dollar fatet, og den amerikanske WTI-oljen er ned 1,1 prosent til 77,80 dollar fatet. Ved børsslutt tirsdag sto Brent-oljen i rundt 83 dollar.

Oljefallet kommer etter at American Petroleum Institute tirsdag kveld meldte om en økning på 2,5 millioner fat i de amerikanske råoljelagrene i forrige uke. Senere onsdag kommer det amerikanske energidepartementets oljelagertall.

Equinor er ned rundt 0,7 prosent, Aker BP er ned rundt 0,8 prosent, mens Vår Energi er opp rundt 0,2 prosent.

Frontline er ned 0,3 prosent. SEB har oppjustert kursmålet og gjentatt en kjøpsanbefaling. SEB har også har også høynet kursmålet for Hafnia. Hafnia-aksjen faller rundt 2,8 prosent, men aksjen handles også ekskludert utbytte på 0,34 dollar pr. aksje.

Norsk Hydro faller tilbake rundt 2 prosent etter kurshoppet på 6,4 prosent tirsdag, da aksjen ble løftet av kraftig oppgang i aluminiumsfutures.

Golden Ocean Group utmerker seg med en nedgang på rundt 6,7 prosent. John Fredriksens tørrlastrederi har onsdag lagt frem tall for første kvartal, som ble rederiets nest beste første kvartal noen gang . Arctic-analytiker spådde imidlertid at aksjen ville komme under press onsdag.

Ifølge TDN Direkt har dessuten Jefferies nedgradert aksjen fra kjøp til hold.

Eidesvik Offshores kvartalstall onsdag viste en inntektsvekst på 37 prosent og en EBITDA-vekst på 142 prosent. Kvartalsresultatene er de beste på lang tid for selskapet, og på Oslo Børs er reaksjonen en kursoppgang på rundt 1 prosent.