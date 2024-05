Amerikansk fond tar over Inter Milan

Fotballklubben Inter Milan har fått nye eiere, står det i en pressemelding onsdag. De tidligere kinesiske eierne, Suning Holding Group Co., har ikke klart å tilbakebetale et lån som forfalt i går. Lånet tilsvarer omtrent 395 millioner euro.

Etter rekordstore økonomiske tap i 20/21-sesongen, ga det amerikanske fondet Oaktree et lån som skulle stabilisere klubbens økonomi, inkludert lønn til spillere og ansatte.

Redningsfinansieringen har vært med på å hjelpe Inter Milan å vinne sin åttende og niende Coppa Italia, sikre sin sjette, sjuende og åttende Supercoppa, vinne sitt 20. Scudetto-tittel og fjorårets Champions League-finale som var første gang siden 2010.

Nå overtar Oaktree som nye eiere av klubben. Suning har prøvd å unngå dette. Det kinesiske konglomeratet har vært i samtaler med Pacific Investment Management Co. om å refinansiere gjelden, men klarte ikke å lande en avtale før Oaktrees lån forfalt, opplyser Bloomberg.

«Som nye eiere anerkjenner vi vårt ansvar overfor Inter Milans samfunn, historie og arv. Vi er forpliktet til langsiktig suksess for klubben og tror våre ambisjoner er forent med de lidenskapelige fansen i Italia og over hele verden», uttalte Alejandro Cano, adm.dir. og medleder for Oaktrees Global Opportunities.