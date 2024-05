Nøkkelindeksene i USA starter dagen med nedgang onsdag, bortsett fra teknologiaksjene på Nasdaq, som stiger litt.

Ved åpningstid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner ned 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner ned 0,2 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner opp 0,1 prosent.

Target falt om lag 8 prosent i førhandelen onsdag, etter å ha lagt frem tall for første kvartal. Selskapet meldte om lavere salgstrender for varer som ikke regnes som dagligvarer.

Nvidia skal legge frem tall etter stengetid onsdag, altså etter klokken 10 i kveld. Analytikerne venter knallsterke tall, der konsensusestimatene ifølge CNBC er skrudd opp med 400 prosent for resultatet og 240 prosent for inntekter mot samme periode året før. Selskapet har gjort en kule på børs etter AI-bølgen tok tak, og aksjen har nær doblet seg så langt i år. Tallene kan få mye å si for aksjemarkedet, der Nasdaq Composite ligger opp 12 prosent siden årsskiftet.

«Fryktindeksen» VIX, stiger 2,7 prosent til 12,18 før børsåpning. VIX er et mål på aksjemarkedets forventning om volatilitet basert på S&P 500-indeksopsjoner.