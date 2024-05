Overtar Recreate-eiendommer

Brødrene Jensen AS tar over 17 hel- og deleide eiendommer med tyngdepunkt i Grenlandsområdet og Tønsberg gjennom kjøp av aksjer i RCR Office Midco og RCR Property Group, ifølge en pressemelding onsdag.

Porteføljen består hovedsakelig av kontoreiendom, blant annet det energieffektive signalbygget Powerhouse Telemark.

– Vi overtar eiendomsporteføljen med fullt fokus på god forvaltning, til glede for nåværende og nye leietagere, herunder å gjøre de nødvendige investeringene for å ta ut ytterligere potensialet i eiendommene, sier Leif Oddvin Jensen, styreleder i Brødrene Jensen.

Ved gjennomføring av transaksjonen er eiendomsporteføljen refinansiert, herunder sikret midler til fremtidige investeringer i porteføljen, opplyses det.

Recreate var notert på Euronext Growth. I april ble det åpnet konkurs i selskapet, og avtalen om å kjøpe aksjene er derfor gjort med konkursboet, som ledes av Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma.

Brødrene Jensen AS overtar eiendomsporteføljen via et heleid datterselskap.

Konkurs

Historien om Recreate (selskapet het R8 Property frem til 25. mai 2022) er historien om investor Emil Eriksrøds storslåtte planer om å bygge et eiendomsselskap med basis i Porsgrunn og Skien, for så å gå ut av Grenland-området til å bygge seg opp i og rundt Oslo, og deretter utenlands.

Finansavisen skrev en stor artikkel allerede i oktober 2019 en stor artikkel om selskapet og deres finansielle situasjon, som konkluderte med at selskapet selger luft til investorer og banker.

Eriksrød eide drøyt 50 prosent av aksjene i Recreate. På det meste hadde han aksjer for over 420 millioner kroner.

Recreate-aksjen har vært et sorgens kapittel på børs siden noteringen i juni 2021. Noteringskursen var rett over 38 kroner. Aksjen har siden den gang falt 98,2 prosent til 67,5 øre på Oslo Børs, før aksjen ble suspendert i april.