Etter børsslutt i New York, onsdag, slipper AI-giganten Nvidia sine tall for første kvartal.

Analytikere på Wall Street venter at aksjen, også dette kvartalet, vil slå forventningene. Dette med en inntjening på 5,52 dollar per aksje.

Dersom brikkeprodusenten nok en gang leverer varene, har det historisk sett betydd kursoppgang for typisk seks AI-aksjer, viser analyser gjort med analyseverktøyet CNBC Pro analysis.

Opp 33 prosent etter tallslipp

Én av disse er Super Micro Computer som det siste året har steget hele 443 prosent. Techselskapet bygger dataservere som inneholder grafikkprosessorer (GPUer) produsert av Nvidia. Forrige gang Nvidia offentliggjorde kvartalstall, spratt aksjen opp 33 prosent. Da Nvidia presenterte tallene for første kvartal i fjor steg aksjen 23 prosent.

Advanced Micro Devices (AMD), den største konkurrenten til Nvidia, forventes også å få en oppgang ved gode Nvidia-tall. Aksjen steg 10,7 prosent på forrige tallslipp, og 11,2 prosent etter Q1 i fjor.

Den sterke økningen i verdsettelsen for Nvidia og AMD gjenspeiler et marked som fortsatt er sultne på selskaper som designer og selger GPUer for kunstig intelligens, skriver CNBC.

Japansk mikrochip-tester

Ytterligere AI-selskaper som historisk sett har blitt løftet opp av gode Nvidia-nyheter, er Marvell Technology, Vertiv og Synopsys.

Det eneste av de seks selskapene som ikke er fra USA, er japanske Advantest Corp som siden lanseringen av Chat-GPT har steget 165 prosent siden 2023. Advantest Corp er verdens største mikrochip-tester. Nvidia står for om lag 1 prosent av selskapets inntekter.

Selskapet ble løftet 7,5 prosent etter forrige Nvidia-tallslipp og 16,2 prosent etter første kvartal i fjor.