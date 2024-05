Dette er fasit for Nvidias tallslipp for første kvartal 2025 (avvikende regnskapsår):

Selskapet omsatte for 26 milliarder dollar, og slo konsensus på 24,65 milliarder dollar - opp fra rekordhøye 22,1 milliarder dollar i forrige kvartal.

Resultat etter skatt endte på 14,88 milliarder dollar, opp fra snaue 2 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Justert for engangseffekter var resultatet pr. aksje 6,12 dollar, mot ventet 5,59 dollar pr. aksje.

Nvidia økte bruttomarginen, opp fra 64,6 prosent i Q4, til 78,4 prosent.

Inntjeningsestimatene for andre kvartal høynes, samtidig som guidingen for bruttomarginen nedjusteres noe.

Selskapet vil utføre en 10 for 1 aksjesplitt, og samtidig øke utbyttet med 150 prosent.

– Den neste industrielle revolusjonen har begynt. Selskaper og land samarbeider med NVIDIA for å omstille de tradisjonelle datasentrene, som er verdt billioner, til å kunne levere akselerert databehandling og for å bygge en ny type datasenter - AI-fabrikker - som skal produsere en ny vare: kunstig intelligens, uttalte adm. direktør og med-gründer i Nvidia, Jensen Huang, under fremleggelsen av AI-gigantens kvartalsrapport onsdag.

Etterspørselen overgår tilbudet

Nvidia kunngjorde at omsetningen innenfor datasenterdivisjonen økte med 427 prosent sammenlignet med samme kvartal året før, og endte på 22,6 milliarder dollar. Finansdirektør i Nvidia, Colette Kress, uttalte at veksten var drevet av forsendelser av selskapets nyeste "Hopper"-grafikkprosessorer, som inkluderer den avanserte H100 GPU-en.

Til sammenligning hadde analytikerne ventet 21 milliarder dollar i datasenter-divisjonen, som nå utgjør Nvidias klart største inntektskilde.

Nvidia viste også sterke salgstall for sine nettverkskomponenter - et viktig element for å optimalisere sammensetningen av databrikker. Salget av gaming-brikker leverte også varene i første kvartal, med å bringe inn 2,6 milliarder dollar i inntekter.

Ifølge Kress opplever selskapet at etterspørselen etter den nyeste produksjonslinjen med databrikker overstiger tilbudet. Kress utalte under kvartalspresentasjonen at Nvidia også har begrenset forsyning på H2000-brikkene.

Aksjesplitt og øker utbyttet

Selskapet annonserer videre at de vil utføre en 10 for 1 aksjesplitt, samtidig som utbyttet økes med 150 prosent til 0,01 dollar pr. aksje etter splittingen. Fra og med 6. juni vil dermed innehavere av én Nvidia-aksje, motta ni ytterligere.

Teknologikjempen har opplevd en himmelferd på aksjemarkedet de siste par årene på grunn produksjonen av grafikkprosessorer (GPU). Disse er nødvendige for å møte den massive etterspørselen som har vokst etter lanseringen av OpenAIs ChatGPT, og introduksjonen av generativ AI.

«Må knuse forventningene»

Nvidia har levert en topplinjevekst på godt over 200 prosent de to foregående kvartalene, og forventningene har ikke vært mindre frem mot tallslippet onsdag.

Konsensus for nettoinntektene for Q1 var en økning på 243 prosent sammenlignet med året før, noe Nvidia klarte med bravur, da inntektene økte med 261 prosent og endte på 26 milliarder dollar - opp fra 2,04 milliarder for kun ett år siden.

Tirsdag uttalte investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, at «Nvidia må knuse forventningene». Samtidig sa Delphi-forvalter Tian Tollefsen, at kvartalet kan bli Nvidias mest utfordrende.