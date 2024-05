På New York-børsen endte samtlige av de ledende indeksene i rødt, etter at Fed offentliggjorde en sekvens fra sentralbankens maimøte. Der uttrykte komiteen bekymring rundt manglende fremgang i å temme inflasjonen de siste månedene. Referatet viste også at «ulike deltagere» var villige til å også heve renten dersom inflasjonen ikke fortsatte å bevege seg mot 2 prosents-målet.

Slik endte de ledende amerikanske indeksene onsdag:

Samleindeksen S&P 500 endte ned 0,40 prosent til 5.297,79 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,3 prosent til 16.755,64 poeng.

Industritunge Dow Jones falt 0,75 prosent til 39.646,02 poeng.

Som følge av referatet fra Fed, stiger også den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten 0,363 prosent til 4,43 prosent.

VIX-indeksen, også kjent under navnet «fryktindeksen», steg onsdag 5,23 poeng til 12,48.

Øynene rettet mot Nvidia

Markedet har ventet spent Nvidia som etter stengetid legger frem rapporten for første kvartal. Brikkeprodusenten falt 0,60 prosent foran tallslippet.

Deutsche Bank-strateg, Henry Allen, sier til CNBC at Nvidias resultatfremlegging «har blitt en av de viktigste hendelsene på makrokalenderen.»

Allen poengterer at dagen etter publiseringen av Nvidias resultatrapport i februar, hoppet S&P 500 opp mer enn 2 prosent.

Oljeprisen ned

Oljeprisen handles onsdag ned etter de nedslående nyhetene fra Fed om at rentene kan forbli høye, lengre enn håpet. I forhold til oljemarkedet kan det gi utslag i en svakere etterspørsel.

WTI-oljen handles ned 1,65 prosent til 77,36 dollar fatet, mens Brent-oljen handles ned 1,41 prosent til 81,71 dollar fatet.

Det amerikanske energi-departementet uttalte onsdag at råoljelagrene steg med 1,8 millioner fat, forrige uke.

FAANG-aksjene

Blant de såkalte FAANG-aksjene, som inkluderer de best presterende teknologiselskapene i verden, var det kun Facebook (Meta) som var lyspunktet på en ellers mørk dag.

Medieplattformen steg 0,66 prosent, mens Amazon endte ned 0,29 prosent, Apple ned 0,76 prosent , Netflix ned 1,73 prosent, og Google (Alphabet) ned rundt 1 prosent.

Oppgraderer til kjøp

Detaljisten Target falt onsdag mer enn 3 prosent etter at selskapet la frem en skuffende rapport for første kvartal. Selskapet nådde ikke inntektsestimatene for kvartalet og opplevde enn 3 prosent år-til-år nedgang i salget.

Halvlederprodusenten, Analog Devices, steg med mer enn 8 prosent etter at resultatet for kvartalet overgikk analytikernes estimater. Selskapet rapporterte en justert inntjening pr. aksje på 1,40 dollar og en omsetning på 2,16 milliarder dollar, mot ventet 1,26 dollar i inntjening pr. aksje og 2,11 milliarder dollar i omsetning.

Shopify steg med mer enn 3 prosent etter en oppgradering til kjøp fra Goldman Sachs. Investeringsbanken mener at netthandlerens aksjekurs nå befinner seg i et attraktivt inngangspunkt.