Torstein Dale Sjøtveit har solgt alt i Freyr. Han var en av gründerne bak det statsbackede batteriselskapet, og sitter nå igjen med et tresifret millionbeløp.

Hans-Jørgen Blomseth , som jobbet ni år i Nærings- og fiskeridepartementet, slakter byråkratiet i en ny bok. Der retter han pekefingeren mot sløsing og svak styring, og han skriver at han ikke har sett maken til arbeidsmoral og ansvarsløshet.

Eiendomsfondet Ursus kjøpte tapssluket Telenor Arena for halvannet år siden. Nå vil det nedskalere stadionanlegget og bygge ut for mellom 7 og 10 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligmarkedet.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sier til DN at boligprisene i Oslo vil stige med 33 prosent i perioden 2024 og ut 2027. Slik går det når det bygges for lite. Spriket mellom tilbud og etterspørsel er for stort og økende, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

Måsøval: Kl. 06.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 08.00, webcast

Elliptic Laboratories: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Flex LNG: 07.00, webcast kl. 15.00

NRC Group: Kl. 07.00, hos ABG kl. 09.00, webcast

Webstep: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Desert Control: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

Panoro Energy: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Argeo: Webcast kl. 11.00

Borr Drilling: Webcast/tlf kl. 15.00

Awilco LNG, Himalaya Shipping, Höegh LNG Holdings, Univid

Årsrapport:

BioFish Holding

Makro:

Norge: Byggeareal april, kl. 08.00

Australia: PMI mai flash, kl. 01.00

Japan: PMI mai flash, kl. 02.30