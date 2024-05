Fed-referat sender Asia rett ned

Gårsdagens Fed-referat får ringvirkninger i Asia i dag.

Medlemmene i rentekomiteen til Federal Reserve (FOMC) konstaterte at det manglet en fortsatt positiv utvikling for inflasjonen og at det kan ta lenger tid å nå inflasjonsmålet på to prosent enn tidligere antatt.

Det fremgår av protokollen fra FOMC-møtet 30. april til 1. mai.

I Japan stiger Nikkei 1,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,6 prosent.

PMI for industrisektoren i Japan var på 50,5 poeng i mai, sammenlignet med 49,6 måneden før, ifølge foreløpig statistikk fra S&P Global/Jibun Bank. PMI for tjenestesektoren falt til 53,6 fra 54,3 måneden før, mens den sammenstilte indeksen steg til 52,4 poeng, fra 52,3 poeng.

En indeks over 50 poeng indikerer økende aktivitetsnivå i økonomien.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 1 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,4 prosent.

I India stiger Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,2 prosent.