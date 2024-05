Alt peker mot nedtur fra start på Oslo Børs

Kartellet har policymøte 1. juni, og er i stor grad ventet å forlenge nåværende produksjonskutt. OPEC+-medlem Russland overgikk sin produksjonsforpliktelse i april og har lovet å kompensere for den ekstra forsyningen, sa landets energidepartement torsdag.

Oljeprisene tynges også av en lagerøkning i USA i forrige uke. Offisielle lagertall fra EIA viste onsdag ettermiddag at de amerikanske råoljelagrene steg med 1,8 millioner fat i forrige uke til 458,8 millioner fat.

Wall Street

På New York-børsen endte samtlige av de ledende indeksene i rødt, etter at Fed offentliggjorde referat fra sentralbankens maimøte. Der uttrykte komiteen bekymring rundt manglende fremgang i å temme inflasjonen de siste månedene. Referatet viste også at «ulike deltagere» var villige til å også heve renten dersom inflasjonen ikke fortsatte å bevege seg mot 2 prosents-målet.

Slik endte de ledende amerikanske indeksene onsdag:

Samleindeksen S&P 500 endte ned 0,40 prosent til 5.297,79 poeng.

endte ned 0,40 prosent til 5.297,79 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,3 prosent til 16.755,64 poeng.

endte ned 0,3 prosent til 16.755,64 poeng. Industritunge Dow Jones falt 0,75 prosent til 39.646,02 poeng.

Som følge av referatet fra Fed, stiger også den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten 0,363 prosent til 4,43 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt onsdag 0,44 prosent til 1.418,31, etter å ha satt nye rekorder dagen før.

John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group falt hele 9,9 prosent til 150,50 kroner. Rederiet la frem sterke tall for første kvartal, men guidingen var svakere enn ventet. Etter tallene meldte TDN Direkt at Jefferies tok ned anbefalingen fra kjøp til hold.

Odfjell Drilling meldte onsdag morgen at Equinor har forlenget kontrakten for «Deepsea Aberdeen». Forlengelsen estimeres å være verdt 121 millioner dollar – nærmere 1,3 milliarder kroner. Riggaksjen endte onsdag opp 6,6 prosent til 53,40 kroner.

Circio Holding steg 13,8 posent til 2,56 kroner. Adm. direktør Erik Digman Wiklund mener selskapets verdsettelse ville vært opptil 100 ganger større om selskapet hadde vært et venture capital-finansiert, privateid amerikansk selskap.

