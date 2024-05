Ny rekord på Oslo Børs: Milliardavtale blåser fart i vindaksje

– Jeg har har veldig stor tro på Solstad Offshore og Solstad Maritime. Om noe, så signaliserer dette en stor tro på Solstad-strukturen, sier Lars Peder Solstad til Finansavisen.

Telenor faller 2,1 prosent torsdag, på nyheten om at Benedicte Schilbred Fasmer overtar som konsernsjef etter Sigve Brekke senere i år. Hun forlater dermed sjefsstolen i SpareBank 1 SR-Bank, som faller rundt en halv prosent på nyheten.

Golden Ocean Group stiger rundt 1,7 prosent etter onsdagens stygge kursfall i kjølvannet av kvartalstall og skuffende guiding. ABG-analytiker Petter Haugen har gjentatt sin kjøpsanbefaling etter onsdagens nyheter, men senket kursmålet fra 204 til 200 kroner.

Nordea-analytiker Herman Dahl har høynet sitt kursmål for Grieg Seafood fra 75 til 90 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling. Tidligere denne uken meldte Finansavisen om oppkjøpsrykter rundt selskapet, og at analytikere tror det kan være verdt 11 milliarder kroner. Torsdag er aksjen opp rundt 5 prosent.

Vindparkinstallasjonsselskapet Cadeler har inngått en kontrakt med en ikke-navngitt kunde som inkludert opsjoner kan bli verdt opp mot 700 millioner euro, eller drøyt 8 milliarder kroner. Avtalen vil potensielt kunne bli selskapets største noen gang.

Onsdag ble det kjent at SpareBank 1 Markets har oppjustert kursmålet for Cadeler-aksjen og gjentatt en kjøpsanbefaling. Selskapet selv meldte dessuten at det har lagt inn bestilling for et nytt A-klassefartøy til en «svært konkurransedyktig» pris. Torsdag er aksjen opp rundt 6 prosent.

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling fyker opp 7,7 prosent torsdag. Selskapet har rapportert om kraftig resultathopp i første kvartal – samt doblet utbyttet.

Flex LNG stiger rundt 1,5 prosent etter å ha rapportert om resultatdobling i første kvartal og kunngjort nytt utbytte. Samtidig tar gassrederiet opp kampen mot utbytteskatten.

Måsøval firedoblet driftsresultatet i første kvartal og har varslet utbytte til aksjonærene. Aksjen er torsdag opp rundt 3 prosent.

Entreprenørselskapet NRC Group , som spesialiserer seg på infrastrukturutbygginger, presenterte torsdag morgen både kvartalstallene for 1. kvartal og sine ambisjoner frem mot 2028. DNB Markets-analytiker Simen Mortensen mener det er lite nytt i målene, men påpeker at selskapet må nå målene, og at det har skuffet mange ganger allerede. NRC-aksjen er ned 3,4 prosent.

Elliptic Laboratories har i forbindelse med sin tallfremleggelse justert på når selskapet skal oppnå driftsinntekter på 500 millioner kroner. Reaksjonen er et kursfall på rundt 4 prosent.

Nel stiger rundt 14 prosent. Hydrogenselskapet meldte tirsdag om et samarbeid med den indiske giganten Reliance.

Circio Holding stiger aller mest – drøyt 75 prosent. Det gir en oppgang på over 100 prosent på en uke. Adm. direktør Erik Digman Wiklund sa nylig til Finansavisen at han mener selskapets verdsettelse ville vært opptil 100 ganger større om det hadde vært et venture capital-finansiert, privateid amerikansk selskap.

Hexagon Purus stiger rundt 14 prosent. Selskapet meldte onsdag at det skal levere batteri- og hydrogensystemer til Toyota North America. Purus-sjefen uttrykker tro på at dette «vil bli en veldig god kontrakt» for selskapet.