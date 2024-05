Ingen spontan protest

Debattinnlegg: Klaus Mohn, rektor og professor ved Universitetet i Stavanger

I høve generalforsamling og fjorårsresultat for Nysnø Klimainvesteringer har avgangen min frå styret skapt merksemd og debatt. At eit selskap med over fem milliardar skattekroner til rådvelde for klimainvesteringar får offentleg søkjelys er både vel og bra. Ein må kanskje og rekne med at debatten får næring når uro rundt utviklinga i selskapet får eit styremedlem til å trekke seg. Eg har gjort greie for min avgang, og er klar til å gå vidare. Likevel er det eit forhold eg gjerne vil oppklare.

I dekking og debattinnlegg kan det sjå ut som om min avgang som styremedlem var ein spontan protest. Avgangen blir vidare sett i samanheng med Nysnø sine økonomiske resultat for 2023. Dette er ikkje korrekt. Avgangen er ingen protest, og var alt anna enn spontan.

Eg kontakta Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i oktober i fjor, og orienterte om at eg gjerne ville tre ut av styret i Nysnø ved første passande høve. Regien for avgangen overlot eg til eigaren av Nysnø, og det var NFD som ba meg bli i styrevervet til første ordinære generalforsamling, dvs til 8. mai i år.

Grunngjevinga for min avgang står elles fast, og har lite å gjere med den løpande utviklinga i økonomiske resultat. For eit selskap som Nysnø er det useriøst å evaluere prestasjonar og suksess på resultata for eit enkeltår. Det eg var misnøgd med var at selskapet ikkje fekk investere utanfor Noreg, og over tid blei eg ukomfortabel med konsekvensane dette fekk for selskapet si tilpassing og utvikling. Difor blei det mest naturleg at Nysnø fekk halde fram utan meg, og eg ønsker selskapet alt godt på ferda.

Klaus Mohn

Rektor og professor ved Universitetet i Stavanger