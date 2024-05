De toneangivende børsene på Wall Street i USA stiger fra start ved børsåpning torsdag.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 0,19 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 1,15 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 033 prosent.

Etter at børsene stengte onsdag kveld la AI-kjempen Nvidia frem kvartalstall, og før børsåpning torsdag steg aksjen over 7 prosent i førhandelen. Aksjen er opp over 11 prosent på børsen i New York.

Flere andre halvlederprodusenter steg også i førhandelen, som Super Micro Computer og Micron Technology, som ved børsåpning er opp henholdsvis 7,1 prosent og 3,7 prosent.

AMD og TSMC stiger 3,0 prosent og 1,3 prosent.

Fersk makro

I forkant av børsåpningen ble det lagt frem tall for antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, jobless claims. Ifølge Trading Economics endte tallet på 215.000 personer i forrige uke. Konsensusestimatene hadde på forhånd ventet at antallet skulle bli 220.000 personer.