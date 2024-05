– Hva kan du si om det aktuelle selskapet det er handlet i?

– Det er notert på Nasdaq i Stockholm. Mer ønsker jeg ikke å si.

I Ekobrottsmyndighetens pressemelding vises til samarbeide med Økokrim og med politiet i Västra Götaland. Omtalte Pagero har hovedaktiviteten i Göteborg, altså i Västra Götaland.

– Hvilken strafferamme snakker vi om ved en fellelse?

– For noen av personene vil fengselsstraff kunne være aktuelt, sier Hamilton.

– Vi mistenker at informasjonen om at det fantes et bud om å kjøpe ut selskapet fra børsen har lekket, og at flere personer har handlet på innsideinformasjonen, altså informasjon som ikke var tilgjengelig for markedet på det tidspunktet, sier Björn Rygart, politioverbetjent ved svenske Ekobrott i en pressemelding.

Gjør avhør

Pågripelsene skjedde tidligere denne uken og er resultatet av en lengre etterforskning og spaning i en pågående forundersøkelse ledet av påtaleansvarlig ved Økokrim.

Aksjonen ble ledet av politiet og etterforskere fra Økokrim i Stockholm, i samarbeid med Økokrim i Norge, samt med Politimyndigheten i Västra Götaland.

I forbindelse med aksjonen har beslag blitt tatt fra ytterligere tre personer i såkalte bevissikringstiltak. Flere av de mistenkte i saken er slektninger eller nære pårørende.

– Akkurat nå fokuserer vi på avhør av de mistenkte. Vi har også gjort et stort antall beslag under aksjonen som vi nå nøye går gjennom og analyserer for å sikre ytterligere bevis. Dette kan dreie seg om datamaskiner, telefoner og annet materiale, sier Rygart.