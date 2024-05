Rødt på Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet falt torsdag. Selv ikke de gode kvartalstallene fra Nvidia ikke var nok til å løfte det bredere markedet.

S&P 500 falt torsdag 0,74 prosent til 5.267,90 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,39 prosent til 16.736,03. Industritunge Dow Jones falt 1,53 prosent til 39.065,39.

Robert Pavlik, en senior porteføljeforvalter hos Dakota Wealth Management, sier til MarketWatch at han tror dagens fall handler om gevinstsikring.

Videre steg 10-årsrenten til 4,48 prosent, mens 30-årsrenten steg til 4,56 prosent torsdag. Volatilitetsindeksen - VIX - steg rundt 6 prosent til 13,03.

Bevegelser

Etter at børsene stengte onsdag kveld la AI-selskapet Nvidia frem kvartalstall og leverte bedre tall enn det konsensus hadde forventet. Før børsåpning torsdag steg aksjen over 7 prosent i førhandelen og endte opp over 9 prosent på børsen i New York.

Flere andre halvlederprodusenter steg også i torsdagens førhandel, som Super Micro Computer og Micron Technology, men den endte ned henholdsvis 2,96 prosent og 0,01 prosent. Andre aksjer som AMD og TSMC falt 3,08 prosent og steg 0,94 prosent.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en dårlig dag på børsen torsdag.

Facebook falt 0,43 prosent til 465,78 dollar.

Amazon falt 1,14 prosent til 181,04 dollar.

Apple falt 2,11 prosent til 186,88 dollar.

Netflix falt 0,75 prosent til 635,67 dollar.

Alphabet falt 1,60 prosent til 173,55 dollar.

Makro

I forkant av børsåpningen ble det lagt frem tall for antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, jobless claims. Ifølge Trading Economics endte tallet på 215.000 personer i forrige uke. Konsensusestimatene hadde på forhånd ventet at antallet skulle bli 220.000 personer.

Olje og gass

Juli-kontrakten på WTI-oljen falt 0,9 prosent til 76,80 dollar pr. fat, mens Brent-oljen falt 0,7 prosent til 81,25 dollar pr.fat. Som følge av at det er usikkerhet om etterspørselen er sterk nok.

Den amerikanske naturgassen falt over fem prosent til 2,7 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 2 prosent til 35,35 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin falt 4,14 prosent til 66,768,48, mens Ethereum tikket ned 1,26 prosent til 3.693,73.