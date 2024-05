Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 24. mai



Investor Øystein Stray Spetalen får ikke ferdigattest på huset han bygger på Bygdøy før han har anlagt kyststi langs sjøen.

Spetalen er i sluttspurten med den eksklusive villaen, men før noen får flytte inn, må det ferdigstilles en kyststi på rundt 100 meter. Denne skal gi allmennheten god tilgang til området langs sjøen.

Investor Runar Vatne dumper aksjer til bunnprising i Nykode Therapeutics, en av hans favorittaksjer.

Så langt i år har Vatne solgt 3,6 millioner aksjer for 53 millioner kroner. På toppen i februar 2021 var de samme aksjene verdt 335 millioner kroner.

Sveits-flyktning Kim Erla har solgt «Norges dyreste toroms» for 75 millioner kroner. Villaen på Frogner i Oslo er på 450 kvadratmeter, men inneholder i praksis kun to rom.

Kjøper er tidligere Pareto-topp Ole Henrik Bjørge. Han solgte i fjor en stor strandvilla på Nesøya for 89 millioner. Siden har han bodd i en venteleilighet rett ved Frognerparken.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Norges anerkjennelse av Palestina.

Norge har i mer enn 30 år hatt en form for fredsmeglerrolle i Midtøsten. At Norge nå aksepterer Palestina som egen stat, gjør at Norge neppe kan ha en slik posisjon, skriver Hegnar.

