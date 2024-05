Børsene i Asia- og Stillehavsregionen følger Wall Streets eksempel og trekker nedover fredag.

I Tokyo faller Nikkei over prosenten til 38.669,13, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 0,4 prosent til 2.745,17 etter makrotall som viser at inflasjonspresset avtar.

Konsumprisene steg 2,5 prosent på årsbasis i april, ned fra 2,7 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen kom ifølge Trading Economics som ventet inn på 2,2 prosent, ned fra 2,6 prosent foregående måned.

I Kina er large cap-indeksen CSI 300 ned 0,4 prosent og Shanghai Composite-indeksen ned 0,2 prosent. I Hongkong utmerker Hang Seng seg negativt ved å falle 1,3 prosent.

Samsung-smell

Ellers i Asia- og Stillehavsregionen er Kospi-indeksen ned rundt prosenten.

Tech-tungvekteren Samsung Electronics tynger med et fall på 2-3 prosent etter et Reuters-oppslag om at selskapets seneste HBM-chips (high bandwidth memory) ennå ikke er klare for bruk hos halvlederkjempen Nvidia. Tester skal ha avslørt problemer med varme og strømforbruk.

Sistnevnte steg for øvrig over 9 prosent i New York torsdag etter knalltallene som ble lagt etter stengetid dagen før, men klarte altså ikke å forhindre et fall for de toneangivende USA-børsene.

Taiwan-beskjed

Vi tar også med Taiwan-børsen, som faller bare marginalt etter fredagens melding fra Kina om at den pågående militærøvelsen er «en test av evnen til å gripe makten, utføre angrep og ta kontroll over viktige territorier.»

Til slutt tar vi med at Sydney-børsen er ned 1,1 prosent.