Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,4 prosent fredag morgen, eller innenfor intervallet [-0,8, 0] prosent.

Børsfall i Asia

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen trekker nedover fredag.

I Tokyo faller Nikkei over prosenten til 38.669,13, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 0,4 prosent til 2.745,17 etter makrotall som viser at inflasjonspresset avtar.

I Kina er large cap-indeksen CSI 300 ned 0,4 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 1,3 prosent. I Sør-Korea er Kospi-indeksen ned rundt prosenten.

Tech-tungvekteren Samsung Electronics tynger med et fall på 2-3 prosent etter et Reuters-oppslag om at selskapets seneste HBM-chips (high bandwidth memory) ennå ikke er klare for bruk hos halvlederkjempen Nvidia grunnet problemer med varme og strømforbruk.

Flat oljepris

Juli-kontrakten for Brent-oljen er fredag morgen praktisk talt uendret siden midnatt og står i 81,35 dollar pr. fat, ned fra 82,42 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen er også marginalt endret og står i 76,85 dollar pr. fat.

Oljeprisene falt torsdag til sine laveste nivåer på flere måneder, etter at referatet fra det siste rentemøtet i Federal Reserve signaliserte bekymringer rundt inflasjonen og dermed ga forventninger om at rentene kan holdes høyere lengre.

Rødt Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet falt torsdag, til tross for at Nvidia steg over 9 prosent etter knalltallene som ble lagt frem etter stengetid onsdag ikke var nok til å løfte det bredere markedet.

De såkalte FAANG-aksjene falt alle sammen, og aller mest Apple med over 2 prosent.

S&P 500 falt 0,7 prosent til 5.267,90, Nasdaq 0,4 prosent til 16.736,03 og industritunge Dow Jones 1,5 prosent til 39.065,39.

Senior porteføljeforvalter Robert Pavlik i Dakota Wealth Management hevder overfor MarketWatch at fallet handler om gevinstsikring.

Ny rekord i Oslo

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,47 prosent til 1.424,98, tidenes høyeste sluttnotering. På det høyeste sto indeksen i 1.428,62, som er ny intradag-rekord.

Equinor steg 2,1 prosent, Aker BP 1,3 prosent og Vår Energi 2,3 prosent.

Telenor falt 2,4 prosent på nyheten om at Benedicte Schilbred Fasmer overtar som konsernsjef etter Sigve Brekke senere i år. Ansettelsen fikk en blandet mottakelse blant analytikerne.

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling steg over 12 prosent etter kraftig resultathopp i første kvartal, samtidig som utbyttet ble doblet.

Cadeler steg 5,6 prosent etter det analytiker Simen Lippestad i Carnegie omtaler som «et monster av en kontrakt.»



