Oslo Børs åpner ned

Golden Ocean unngår også rødfargen, og stiger rundt prosenten etter at Kepler Cheuvreux har høynet kursmålet fra 155 til 185 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Katalysator for oljen?

Oljeprisene tikker bittelitt nedover fredag.

Juli-kontrakten for Brent-oljen står i 81,18 dollar pr. fat, som er ned 0,2 prosent (17 cent) siden midnatt, og ned fra 82,42 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

Amerikanske renteutsikter holder oljeprisen nede, men starten på kjøresesongen i USA førstkommende mandag kan bli en katalysator. Neste uke møtes også Opec+, og det er bred konsensus om at kuttene på rundt to millioner fat pr. dag videreføres. Reuters melder fredag at medlemmene vil møtes virtuelt 2. juni.

– Møtet vil fjerne usikkerheten om produksjonen. Etterspørselen i USA er i ferd med å komme seg og bør få seg et løft fra kjøresesongen, sier analytiker Zhou Mi ved Chaos Research Institute i Shanghai til Bloomberg fredag.

Equinor tynger

Equinor faller 2,5 prosent til 302,75 kroner på høyest volum. Selskapet har sammen med Troll-partnerne vedtatt å investere i overkant av 12 milliarder kroner for å videreutvikle gassinfrastrukturen i Troll Vest.

Aker BP faller 1,2 prosent, Vår Energi 2,0 prosent, mens Panoro Energy er ned 1,3 prosent etter at en rekke meglerhus har tatt opp sine kursmål i kjølvannet av torsdagens kvartalsrapport og positive 2024-guiding.

Et lyspunkt blant oljeaksjene er BW Energy, som stiger 0,6 prosent på fredagens kvartalsrapport.

Faller på utbyttestans

Western Bulk svinger mellom minus og pluss, og er nå ned rundt 1,5 prosent på at rederiet dropper utbytte i første kvartal. I meldingen som ble sluppet etter stengetid torsdag varslet selskapet samtidig overskudd for panamax-divisjonen etter store investeringer i fjor.

Seacrest Petroleo faller 6-7 prosent på beskjedent volum etter at Pareto ifølge TDN Direkt har avsluttet dekningen av aksjen. Meglerhuset ser et stadig mer binært utfall for selskapet.

EAM Solar går tilbake over 6 prosent til 9,54 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall fredag. Samtidig har et selskap nærstående til styreleder Viktor E. Jakobsen solgt 130.295 aksjer til kurs 10,636 kroner.