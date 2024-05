Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,3 prosent klokken 13 fredag. Den gikk ned fra start, og har holdt seg på et fall intradag på mellom 0,3 til 0,5 prosent. Kursen er 1.420 poeng.

Amerikanske renteutsikter holder oljeprisen nede, men starten på kjøresesongen i USA førstkommende mandag kan bli en katalysator. Neste uke møtes også Opec+, og det er bred konsensus om at kuttene på rundt to millioner fat pr. dag videreføres. Reuters melder fredag at medlemmene vil møtes virtuelt 2. juni.

Prisen på julikontrakten for nordsjøoljen Brent faller 0,5 prosent til 81 dollar fatet. WTI-oljen faller 0,5 prosent til 76,50 dollar fatet.

Equinor og Troll-partnerne har vedtatt å investere i overkant av 12 milliarder kroner for å videreutvikle gassinfrastrukturen i Troll Vest gassprovins, ifølge en melding fredag.

Equinor faller 2,3 prosent, Aker BP er ned 1,2 prosent og Vår Energi er ned 1,8 prosent.

BW Energy la frem tallene fra første kvartal fredag. Der meldte de om et resultat før skatt på 61,1 millioner dollar, mot ventet 68,2 millioner. Aksjen stiger 1,9 prosent fredag.

Seacrest Petroleo faller hele 8,6 prosent etter at Pareto Securities fredag annonserte at de ser et stadig mer binært utfall i aksjen, og at de dermed dropper dekningen av aksjen.

«Etter vårt syn er aksjonærene stadig mer avhengig av en vellykket borekampanje i andre halvår for å levere veksten som er avgjørende for å frigjøre det høye verdipotensialet», skriver meglerhuset.

Bevegelser

Tørrlastrederiet Western Bulk annonserte torsdag at selskapet ikke vil vedta noen utbytter fra årets første kvartal. Det begrunnes med at det Christen Sveeas-dominerte rederiet har brukt kvartalet til å posisjonere seg for lønnsomhet i de kommende kvartalene.

Aksjen faller 3,8 prosent.

DNB-aksjen bidrar til å dempe noe av fallet, og stiger 2 prosent etter at Barclays har oppgradert aksjen fra undervekt til overvekt.

Apropos DNB nedgraderte DNB Markets på torsdag MPCC-aksjen til selg, med en målpris på 15,70 kroner pr. aksje. Meglerhuset skriver blant annet at «aksjen divergerer fra det fundamentale» og at det trengs gjennomsnittlige rater på 18.500 dollar pr. dag frem til sluttan av 2026 for å kunne forsvare verdsettelsen.

Investorene lar seg imidlertid ikke skremme, og aksjen stiger 4,8 prosent fredag, med femte høyest omsetning på Oslo Børs.

BW Offshore stiger 0,4 prosent etter fredagens kvartalsrapport. Der opprettholdt selskapet guidingen som peker mot betydelige kontantstrømmer og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 290-310 millioner dollar for 2024.

Golden Ocean stiger 0,5 prosent etter at Kepler Cheuvreux har høynet kursmålet fra 155 til 185 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Ellers er det noe nedgang blant sjømataksjene. Blant annet faller Mowi 0,6 prosent, Salmar faller med 0,3 prosent og Bakkafrost faller 0,3 prosent.