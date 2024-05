Stiger fra start på ukens siste handelsdag

De amerikanske nøkkelindeksene på Wall Street åpner med oppgang fredag.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,3 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,2 prosent.

Teknologiindeksen stiger 0,3 prosent.

Biotek-aksjen Guardant Health stiger 12,1 prosent etter at amerikanske helsemyndigheter konkluderte at fordelene ved selskapets blodprøve for tykktarmskreft, Shield, veier opp for risikoen.

Skoprodusenten Deckers knuste estimatene i første kvartal, og aksjen stiger 12,4 prosent. Selskapet rapporterte et resultat pr. aksje på 4,95 dollar, mot ventet 2,89 dollar.

IT-administrasjonsselskapet Workday faller 9,8 prosent etter å ha lagt frem resultater, som ble svakere enn analytikerne hadde ventet.

Nvidia-aksjen steg over 9 prosent torsdag etter å ha lagt frem sterke tall for første kvartal. Selskapet gjør en kule på AI-optimaliserte kretskort, og leverte sterkere enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Aksjen endte på en all-time high over 1.000 dollar for første gang.

Fredag fortsetter oppgangen, der aksjen stiger 0,2 prosent.