Statens pensjonsfond utland, på folkemunne kalt Oljefondet, forplikter seg til å stemme mot gjenvalget av styremedlem Jay Hooley på oljegigantens generalforsamling neste onsdag etter bekymringer om aksjonærenes rettigheter.

– Denne stemmen er knyttet til en konkret hendelse og resultatet av en samlet vurdering knyttet til denne. Vi ønsker å ha en konstruktiv dialog med Exxon, sier eierskapsdirektør i Oljefondet, Carine Smith Ihenacho, til Finansavisen.

Exxon har tidligere annonsert søksmål mot to aksjonærer som fremmet et klimaforslag for det amerikanske oljeselskapet. Forslaget gikk ut på at selskapet skulle sette mer ambisiøse utslippsmål. Senere har aksjonærene trukket forslaget, men Exxon føler seg ikke trygg, og hevder lignende forslag kan komme igjen. Oljegiganten mener forslaget bryter med visse regler som er til for å hindre at investorer skal «detaljstyre» virksomheter.

Endring fra SEC

Oljefondet understreker at denne saken handler om aksjonærrettigheter, ikke klima.

Fondet, med Nicolai Tangen i spissen, er en betydelig aksjonær i oljegiganten med en eierandel på 1,4 prosent, tilsvarende 5,4 milliarder dollar ved årsskiftet.

Søksmålet fra Exxon kommer i kjølvannet av en endring fra det amerikanske aksjemarkedets tilsynsmyndighet, Securities and Exchange Commission (SEC). Byrået tillater flere ESG-forslag å gå videre til avstemminger, og er mindre tilbøyelig til å bruke sine fullmakter for å stoppe dem.

– SEC har anledning til å vurdere forslag og gi råd om det er lov å utelate dem fra agendaen. Vi mener dette er et system som i stor grad har tjent selskaper og aksjonærfelleskapet godt. Vi er ikke tjent med at slike spørsmål løses fra sak til sak gjennom rettslige skritt, utenfor den etablerte prosessen. Vi mener at det er i vår interesse at aksjonærer, innenfor visse rammer, kan fremme forslag på generalforsamlingen, sier Ihenacho.

Støtter klimaforslag

Hun påpeker at Oljefondet støtter rundt en tredjedel av aksjonærforslagene knyttet til miljø og samfunnsmessige temaer i et typisk år.

Forslaget ble fremmet av aksjonærene Follow This og Arjuna Capital. Follow This er en nederlandsk klimagruppe som gjentatte ganger har brukt sine aksjer, verdt rundt 40.000 kroner, som et pressmiddel for å tvinge Exxon til å redusere utslipp.

Under Exxons årsmøte i fjor stemte Nicolai Tangen og Oljefondet for et forslag fra Follow This om å vedta en mellomlang plan for reduksjon av utslipp.