Hovedindeksen på Oslo Børs startet fredagen med et fall og lå i minus i løpet av hele handelen. Ved stengetid på fredag sto hovedindeksen i 1.423 poeng, etter en nedgang på 0,1 prosent.

Olje

Utviklingen i oljeprisen var også negativ i løpet av handelen, men gjorde et byks til positivt territorium rundt klokken 14.50. Ved stengetider på Oslo Børs hadde julikontrakten på et fat med nordsjøoljen Brent fra midnatt steget 0,6 prosent til 81,80 dollar fatet. Junikontrakten for WTI-oljen steg 0,9 prosent til 77,50 dollar fatet.

I løpet av handelen falt Equinor 2,7 prosent, Aker BP falt 0,9 prosent, og Vår Energi falt 1,7 prosent.

Fredag la BW Energy frem tallene fra første kvartal. Der meldte det om et resultat før skatt på 61,1 millioner dollar, mot ventet 68,2 millioner. Aksjen steg 1,6 prosent på fredag.

Seacrest Petroleo gikk på en solid smell etter at Pareto Securities på fredag annonserte at de ser et stadig mer binært utfall i aksjen, og at de derfor dropper dekningen av aksjen.

«Etter vårt syn er aksjonærene stadig mer avhengig av en vellykket borekampanje i andre halvår for å levere veksten som er avgjørende for å frigjøre det høye verdipotensialet», skriver meglerhuset.