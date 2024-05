Klokken 06.00, onsdag, ble 16 personer pågrepet på forskjellige adresser, mistenkt for innsidehandel.

To av disse jobber for private equity-selskapet Verdane. Det bekrefter selskapet selv.

– Verdane kan bekrefte at en ansatt i Norge er varetektsfengslet og en i Sverige er pågrepet. De to er ikke en del av investeringsteamet til Verdane, og jobber dermed ikke med Verdanes investeringer. Saken er ikke knyttet til et selskap Verdane er investert i. Vi er i sjokk. Vi vet foreløpig ikke noe mer enn dette, skriver selskapet i en epost til Finansavisen.

Svenske myndigheter opplyser at totalt 28 personer skal være involvert i saken. 25 av dem er siktet, 13 av dem holder til i Norge.

Erkjenner ikke straffskyld

Oslo tingrett har fengslet den Verdane-ansatte i Norge i én uke, med brev- og besøksforbud.

Advokat Peter Sekulic i advokatfirmaet Andenæs opplyser til DN, som var de første til å melde om saken, at hans klient ikke erkjenner straffskyld.



I en pressemelding skriver svenske myndigheter at ytterligere ni mistenkte er avhørt av norsk politi.

Straffemistankene kan knyttes til aksjehandel i et programvareselskap før offentliggjøring av et overtakelsestilbud på selskapet, opplyser de.



– Vi mistenker at informasjonen om at det var tilbud om å kjøpe ut selskapet fra børsen er lekket, og at en rekke personer har handlet på innsideinformasjon, det vil si informasjon som ikke var tilgjengelig for markedet på det tidspunktet, sier Björn Rygart, politikommissær ved Økokrimmyndighetens finansmarkedskammer i Stockholm.

Mistenkte i slekt

Ifølge svenske Dagens Industri knytter saken om innsidehandel seg til selskapet Pagero Group som var notert på den svenske markedsplassen First North da en budkamp rundt nyttår sendte aksjekursen til himmels.

Pågripelsene er et resultat av en lang periode med etterforskningsarbeid og spaning i en pågående forundersøkelse ledet av påtalemyndigheten i EBM. Aksjonen ble ledet av politifolk og etterforskere fra EBM i Stockholm, i samarbeid med norske Økokrim, samt med Politimyndigheten i Västra Götaland, skriver de videre.

Flere av de mistenkte i saken er i slekt eller nærstående, opplyser de.

– Akkurat nå fokuserer vi på å avhøre de mistenkte. Vi har også gjort et stort antall beslag under operasjonen, som vi nå går nøye gjennom og analyserer for å sikre ytterligere bevis. Det kan dreie seg om datamaskiner, telefoner og annet materiale, sier Rygart.