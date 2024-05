Jordanes dropper børsnotering

I en børsmelding fredag, skriver forbrukermerkevareselskapet Jordanes at de dropper den planlagte noteringen på Oslo børs.

Det var i fjor høst at selskapet først varslet at de ville utsette den kommende børsnoteringen. I slutten av april, i år, mente selskapet at forholdene igjen lå til rette og at de var klare for å listes på børs, før de fredag kom med kontrabeskjeden om at de dropper børsnoteringen.

– Selv om det er uheldig at markedsforholdene ikke var som forventet, har våre møter med investorer under denne børsnoteringsprosessen ytterligere styrket vår tillit til vår langsiktige strategi, uttaler adm. direktør Jan Bodd, i børsmeldingen.

Jordanes er et skandinavisk merkevarehus som fokuserer på hverdagsprodukter og tjenester. Konsernet eier og driver merker, slik som Peppes Pizza, Synnøve, Sørlandschips og bakerikjeden Backstube.

Skal vurdere en notering i fremtiden

– Med en sterk merkevareportefølje, forbedrede marginer og meningsfull vekst, var en børsnotering på dette tidspunktet en akselerator, ikke en absolutt nødvendighet for vår forretningsstrategi, skriver Bodd videre.

I 2023 hadde konsernet en omsetning på 6,46 milliarder kroner, omtrent 2.700 ansatte, og 9 fabrikker over hele Skandinavia.

– Vårt team er fortsatt forpliktet til å bygge et ledende skandinavisk merkevarehus til fordel for alle interessenter. Vi vil fortsette å overvåke kapitalmarkedene fremover og gjøre de riktige revurderingene angående en børsnotering i fremtiden, avsluttet han.