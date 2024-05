I en børsmelding fredag, melder oppdrettsselskapet Ice Fish Farm, som opprinnelig kommer fra Island, at de ønsker en børsnotering på islandske Nasdaq First North. Selskapet er listet på Oslo børs og opplyser at de vil fortsette å være notert på Euronext Growth i Norge, men at de tilknyttede aksjene vil bli notert på First North Iceland.

Selskapet skriver at en av grunnene til noteringen er for å tiltrekke seg andre aksjonærer også utenfor Island.

«Selv om en stor del av de eksisterende aksjonærene er islandske, forventes en First North-notering å bidra til økt interesse for de tilknyttede aksjene og selskapet blant investorer, samt blant leverandører, media og andre interessenter,» skriver de.



I tillegg vil en notering kunne gi økt likviditet, som vil støtte utviklingen i selskapet i årene fremover, opplyser de.

Måsøval majoritetseier

Nasdaq First North er et børsnoteringsmarked som eies og drives av Nasdaq. Det er designet for mindre og voksende selskaper som ønsker å hente kapital og få tilgang til aksjemarkedet. First North er tilgjengelig i flere nordiske og baltiske land, inkludert Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Litauen og Island, og er et alternativ til de større, regulerte markedene.

Det norske selskapet Måsøval eier omtrent 55,29 prosent av aksjene i selskapet gjennom sitt majoritetseierskap i selskapet Austur Holding AS. Måsøval kom inn som majoritetseier tilbake i 2020 - samme året som selskapet debuterte på Oslo børs.



I 2023 entret Måsøval og islandske Ísfélag et strategisk partnerskap som gjør at Måsøval eier 70,7 prosent av Austur Holding AS.

Styreleder i Ice Fish Farm er tidligere adm. direktør i Måsøval, Asle Rønning.

For 2023 genererte selskapet mesteparten av sine inntekter gjennom eksport til det norske lakseeksportselskapet Seaborn AS. Selskapet er et av Islands ledende oppdrettsselskap, med slaktelisenser på atlanterhavslaks på opptil 43.800 tonn - med påfølgende søknad om ytterligere økning i biomasse på 10.000 tonn.

Snudde fra minus til pluss

Ice Fish Farm fikk i 2023 inntekter på om lag 500 millioner kroner, med et EBIT-resultat på 196 millioner kroner. Selskapet satt igjen med et resultat før skatt på 77 millioner kroner, opp fra et tap på 85 millioner kroner fra året før.

Selskapet gjennomførte i 2023 en langsiktig refinansieringsavtale med DNB, Nordea, Arion og Landsbanki på opptil 156,2 millioner euro.

Ifølge konsolidert regnskap sitter oppdrettsselskapet på eiendeler til over 5 milliarder kroner.

Den norskregistrerte delen av selskapet har adresse på Frøya i Trøndelag.