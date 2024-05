JP Morgan: Positive til kinesiske aksjer

De siste årene har det kinesiske aksjemarkedet underprestert i flere sektorer. Fastlands-Kinas CSI 300-indeks endte som tredje dårligste presterende aksjemarked i Asia, med en nedgang på 11,38 prosent. Også i 2022 og 2021 har indeksen falt.

I fjor registrerte også Hong Kongs Hang Seng-indeks sitt fjerde år på rad med nedgang, med et fall på 14 prosent.

Den siste tiden har kinesiske myndigheter forsøkt å vekke liv i landets aksjemarkeder, gjennom tiltak rettet blant annet mot å øke likvideten i markedet.

Nå uttaler investeringsbanken JP Morgan, og selskapets sjef for Asia og Kina-aksjestrateg, Wendy Liu, til CNBC, at deres syn på kinesiske aksjer «heller i positiv retning».

Kinas referanseindeks CSI300 er hittil i år opp 6,35 prosent og står i 3.601 poeng. Liu tror indeksen vil nå 3.900 poeng ved utgangen av året, og understreker at det kinesiske markedet fortsatt er «blant de billigste» i Asia.

Nye markedsreformer

JP Morgan, og Liu, tror at inntjeningen til kinesiske selskaper vil kraftig forbedre seg i 2024, sammenlignet med 2023.

Investeringsbanken er også optimistiske til Kinas nye markedsreform, som har gitt strammere regler for noteringer og fjerning av selskap, samt utsteding av advarsler til selskaper med utilstrekkelig utbyttepolitikk.

Forrige uke lovet kinesiske myndigheter ny støtte til statseide bedrifter for å gjøre det mulig for dem å kjøpe usolgte leiligheter. Dette inkluderte en bevilgning på 300 milliarder yuan (438,5 milliarder kroner) fra den kinesiske Folkebanken til finansinstitusjoner for å låne til lokale statseide bedrifter, slik at de kan kjøpe usolgte leiligheter.