Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 16.993,56 poeng mens Dow Jones faller 0,3 prosent til 38.949,30 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.313,14 poeng.

Mandag var markedet i USA stengt grunnet Memorial Day.

UBS tror nå at amerikanske S&P 500 vil nå 5.600 poeng innen nyttår. Bakgrunnen for oppjusteringen skal være at banken ser et «støttende» økonomisk bakteppe, med avtagende resesjonsrisiko. Tidligere opererte Storbanken med et kursmål på 5.400.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,2 prosent til 12,51.

Nvidia

Nvidia-aksjen klatret 15 prosent til rekordhøye nivåer i løpet av forrige uke etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. Selskapet omsatte for 26 milliarder dollar i første kvartal, og slo konsensus på 24,65 milliarder dollar. Justert for engangseffekter var resultatet pr. aksje 6,12 dollar, mot ventet 5,59 dollar pr. aksje. Samtidig annonserte selskapet at det vil utføre en 10 til 1 aksjesplitt. Tirsdag stiger aksjen ytterligere 3,4 prosent til rekordhøye 1.101 dollar.

Apple

Apples iPhone-salg i Kina økte med hele 52 prosent i april, melder Bloomberg og viser til tall fra kinesiske CAICT. iPhone-salget skyter dermed fart etter en 12 prosents vekst i Kina i mars – og etter større salgsfall de to foregående månedene. Aksjen stiger 0,7 prosent i åpningsminuttene.

GameStop

Fredag meldte GameStop at selskapet har solgt 45 millioner egne aksjer for litt over 933 millioner dollar, noe som bidrar til å sende aksjen opp hele 19,6 prosent tidlig i tirsdagens handel.